Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün geçmesi bekleniyor.

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek. Aynı zamanda bulutlu bir hava durumu olabilir.

Cuma, 31 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Cuma günü sıcak ve bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Cumartesi, 1 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Yeni ay sıcak bir hava ile başlayacak. Yağmur beklenmiyor.

Pazar, 2 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Havanın güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Pazartesi, 3 Haziran: En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Hafta, güneşli ve sıcak bir gün ile başlayacak.