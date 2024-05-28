- Yaşam

Malatya'da haftalık hava durumu

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da haftalık hava durumu mask
Malatya'da haftalık hava durumu
Malatya'da haftalık hava durumu
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

Malatya'da haftalık hava durumu

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün geçmesi bekleniyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek. Aynı zamanda bulutlu bir hava durumu olabilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Cuma, 31 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Cuma günü sıcak ve bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Cumartesi, 1 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Yeni ay sıcak bir hava ile başlayacak. Yağmur beklenmiyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazar, 2 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Havanın güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazartesi, 3 Haziran: En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Hafta, güneşli ve sıcak bir gün ile başlayacak.

# malatya, malatya haber, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, malatya hava durumu, Malatyada haftalık hava durumu, meteoroloji, spor

28 May 2024 - 06:00 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL