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İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi

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İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çadır kampa dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.

İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi mask
İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi
İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi
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İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çadır kampa dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.

İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi

İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri katlediyor. Bölgede 234 gündür sivilleri hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı yerleşim yerlerini ve çadırları hedef alarak savaş suçu işliyor. Tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin dün güneydeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tal Al-Sultan Kampı’ndaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 45’e, yaralı sayısının ise 249’a yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 66 kişi hayatını kaybetti, 383 kişi de yaralandı.

İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 36 bin 50’ye, yaralananların sayısının ise 81 bin 26’ya yükseldiği bildirildi.

İsrail’in çadır kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45’e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 May 2024 - 23:35 - Gündem

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