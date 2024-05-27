Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları

Cumartesi günü Sivas Gürün ilçesinde yaşanan olay, mantar toplamaya gidenleri büyük bir şaşkınlığa sürükledi. M.K. yönetimindeki 44 AR 438 plakalı araç, mantar toplamak için durdukları sırada beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.
Edinilen bilgilere göre, M.K. ve yanındaki 2 kişi mantar toplamak üzere araziye çıktılar. Ancak bu sırada S.F. idaresindeki 50 AEB 061 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 44 AR 438 plakalı otomobile çarptı ve ardından takla attı. Kazanın etkisiyle otomobil adeta ikiye bölündü.
Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan N.A. ve S.U yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ancak asıl şaşkınlık, mantar toplamaya giden M.K. ve yanındakileri bekliyordu. Otomobillerinin adeta ikiye bölündüğünü görünce büyük bir hayret yaşadılar. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, durumu kontrol altına aldılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.