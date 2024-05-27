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Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları

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Cumartesi günü Gürün ilçesinde yaşanan olay, mantar toplamaya gidenleri büyük bir şaşkınlığa sürükledi. M.K. yönetimindeki 44 AR 438 plakalı araç, mantar toplamak için durdukları sırada beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları mask
Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları
Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları
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Cumartesi günü Sivas Gürün ilçesinde yaşanan olay, mantar toplamaya gidenleri büyük bir şaşkınlığa sürükledi. M.K. yönetimindeki 44 AR 438 plakalı araç, mantar toplamak için durdukları sırada beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları

Edinilen bilgilere göre, M.K. ve yanındaki 2 kişi mantar toplamak üzere araziye çıktılar. Ancak bu sırada S.F. idaresindeki 50 AEB 061 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 44 AR 438 plakalı otomobile çarptı ve ardından takla attı. Kazanın etkisiyle otomobil adeta ikiye bölündü.

Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan N.A. ve S.U yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları

Ancak asıl şaşkınlık, mantar toplamaya giden M.K. ve yanındakileri bekliyordu. Otomobillerinin adeta ikiye bölündüğünü görünce büyük bir hayret yaşadılar. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, durumu kontrol altına aldılar.

Sivas Gürün'de mantar toplamaya gidenlerin şaşırtıcı anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 May 2024 - 23:30 - Gündem

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