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Van’da 3 organizatör tutuklandı

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Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 3’ü tutuklandı.

Van’da 3 organizatör tutuklandı mask
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Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 3’ü tutuklandı.

Van’da 3 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada,

“Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 May 2024 - 23:27 - Gündem

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