Deprem uzmanından sitem: “Bizim uyarılarımız bir astrolog kadar gündem olmuyor”

“ Fenerbahçe şampiyon olacak” şeklinde açıklama yapan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan Astrolog Meral Güven gözaltına alındı. Astrolog Güven’in günlerdir konuşulan bu mevzusuna istinaden deprem araştırmacısından bir sitem geldi.

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Meral Güven, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Meral Güven hakkında adli işlem başlatıldı. Meral Güven'nin geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.



“KENDİMİZ YAZIYOR, KENDİMİZ ÇİZİYORUZ”

Astrolog Güven’in günlerdir konuşulan bu mevzusuna istinaden Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt’den bir sitem geldi. Öğüt,

“Bizim Karadeniz uyarılarımız bir astroloğun şampiyonluk tahmini kadar gündem olmuyorsa diyecek bir şey kalmadı. Kusura bakılmasın bu ülkede bilim yapmak çok zor”

dedi.

Öğüt, sözlerinin devamında,

“Aylardır batı Karadeniz Fayı'nın İstanbul için risk oluşturduğunu sismik yansıma modeline varıncaya kadar anlattım ama bir astroloğun şampiyonluk tahmini kadar gündem olmuyorsa bu konuda benden bir şey beklenmesin. 544 Karadeniz depremi Türkiye’de ilk gündeme getirmiş en detaylı yazıyı yazmış biri olarak söylüyorum, benden Karadeniz konusunda bir şey beklenmesin. Burada bir şey için uyarıyoruz, kendimiz yazıyor kendimiz çiziyoruz, yeter artık kendinize gelin”

diye konuştu.