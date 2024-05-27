Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

Kışla Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflar, rezerv alan ilan edilmesiyle birlikte nereye taşınacakları konusunda büyük bir endişe yaşamaya başladı. Henüz net bir çözüm bulunamamışken, esnafın Millet Bahçesi’ne taşınacağı gündeme geldi. Ancak Millet Bahçesi’nde yapılan inşaat çalışmaları vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler üzerine yarım kalan inşaat çalışmalarına mühür vurularak durduruldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20310891/malatyada-yesili-katleden-insaat-durduruldu



Malatya Büyükşehir Belediyesinde akıl tutulması Çalışıyor görünen 13 kişi işe dahi gitmemiş

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu açıklamada sadece Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 13 kişinin bankamatik çalışan olduğu ve hiç işe gelmedikleri anlaşıldı. Yayınlanan açıklamada diğer birimlerde de tespit çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20310051/malatya-buyuksehir-belediyesinde-akil-tutulmasi-calisiyor-gorunen-13-kisi-ise-dahi-gitmemis



Malatya’da tarımı bekleyen büyük tehlike “Büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir”

Malatya’da bu yıl ciddi bir tarımsal kuraklık yaşanmadığına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, su kanalları, sulama tesislerinin modernize edilmemesinden dolayı ciddi anlamda su kayıp ve kaçakların olduğunu ve halen açık kanallarda sulama yapıldığını belirterek konuya dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20306715/malatyada-tarimi-bekleyen-buyuk-tehlike-buyuk-sikintilar-ortaya-cikabilir



Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

Zaman zaman gündeme gelen sokak hayvanları konusu Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz’ın da gündemindeydi. Şu anda sokaklarda çeteleşmiş, insanlara saldıran bir popülasyonla karşı karşıya kalındığını dile getiren Ayaz, bunun çözümünün uyutulma olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20306593/yillardir-gundemdeydi-dikkate-alan-olmadi-malatyada-goz-ardi-edilen-tehlike



Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü iş birliği ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde bulunmak üzere Malatya merkez ve ilçelerinde ‘Fiyat Etiketi ve Haksız Fiyat Artışı’ denetimleri yapılıyor. Bu uygulamalar ile fiyatlandırmada şeffaf olunması sağlanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20310567/malatyada-haksiz-fiyat-artisi-denetimleri-artti



Malatya’da nisan ayında kaç şirket kuruldu?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nisan ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Aylık sayıları içeren verilere göre Malatya’da nisan ayında 35 şirket kurulumu gerçekleşti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20309487/malatyada-nisan-ayinda-kac-sirket-kuruldu