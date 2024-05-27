Malatya'da gecenin karanlığı Refah için aydınlandı

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çadır kampa dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırı, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da büyük bir tepkiye neden oldu.

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından 'Refah İçin Bir Meşale Yak' sloganı ile yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Memur-Sen Malatya İl Başkanı Hüseyin Söylemez, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Millet Bahçesi önünde başlayan yürüyüş Kernek Karagözlüler Camii önünde sona erdi. Yürüyüşte, İsrail soykırımını kınayan sloganlar atılırken yürüyüşün sonunda İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin tarafından bir basın açıklaması yapılarak akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve gıyabı cenaze namazı kılındı.

"BİR ÇOCUK NASIL ÖLMEK İSTEYEBİLİR"

Filistinli çocukların ölümü dilediğini kaydeden Derin,

“Gazze’de 232 gündür vedalar bitmiyor. Filistinli bir baba oğlu Yasin’e ümmetin bizleri yalnız bıraktı diye şikayet ederek veda ediyor. Gazzeli bir anne, La havle vela kuvvete illa billah diyerek çocuğunu ebedi aleme gönderiyor. Küçücük bir kız çocuğu ‘Artık ölmek istiyorum’ diyor. Bir çocuk nasıl ölmek isteyebilir. Filistinli çocuklar ölümü diliyor artık. Gazze’de, Refah’ta kadın ve çocuklar bir an önce Allah’a kavuşmak istiyorlar. Bu sorunun muhatabı bizleriz çünkü Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’in Tekbir Suresi’nde ‘Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman’ diye buyurarak savunmasız bir masumun zulme uğramasında, katledilmesinden hepimizi sorumlu tutmaktadır”

şeklinde konuştu.

“BİZİM MEDENİYETİMİZ ARACILIĞIYLA OLACAK”

Dünyaya bir gün adaletin hakim olacağını dile getiren Derin,

“Bugün de Filistin topraklarında, Gazze’de yetim kalan öksüz düşen, açlıkla, yoklukla boğuşan, Allah yolunda evinden, yurdundan olan o çocuklar ve kadınlar dünyadaki Müslümanların ve tüm insanlığın yani hepimizin imtihanıdır. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk sade bir hadise var ortada vahşetler denk. Zalimlerin dünyasını ortaya çıkardı Gazze, anlıyoruz ki zalimlerin kontrolündeki Birleşmiş Milletler, demokrasiler, insan hakları, adalet çağrıları meğer kundaktaki çocukları savunamıyormuş. Her yaştan binlerce sivilin katledilmesine seyirci kalıyorlarmış. Bir lokma ekmek için sokağa çıkan çocukların bombalanmasını engelleyemiyorlarmış. Lanet olsun Birleşmiş Milletlere, lanet olsun adalet savunucularına. Medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz, dinimiz bize göstermiştir ki dünyaya bir gün adalet hakim olacak ve o da bizim elimizle olacak. Kanlı canavarlar aracılığı ile değil. Onlardan adalet dilenmeyi bırakalım. Onların adalet dağıtmasının zamanı çoktan geçti. Onlardan istemeyelim artık yalvarmayalım. Hak geldi batıl zail oldu. Allah nurunu tamam edecek ve dünya tekrar gül bahçesine dönecek ve bu sizler, bizim dinimiz, bizim medeniyetimiz aracılığıyla olacak”

ifadelerine yer verdi.

“BOYKOTTAN VAZGEÇMEYELİM”

Son olarak boykotun önemine dikkat çeken Derin,

“Refah’ta uzatılması gereken elleri dört gözle bekleyen kardeşlerimiz var, Gazze’de yollarımızı gözleyen kardeşlerimiz var. Onların bir an için unutmamalıyız, artık batıdan medet beklememeliyiz, bizler bir şeyler yapmalıyız ve yine göreceksiniz ki Gazze bizi diriltecek Gazze, dünyayı diriltecek. Gazze’yi desteklememek cihaddan kaçmaktır. Siyonistlerin; Kudüs, Aksa ve Filistin’e yönelik saldırıları Müslümanların savunma cihadı yapmasını farz kılmaktadır bundan dolayı Müslüman haklar ellerinden gelen tüm imkanlarla Siyonistlere karşı mücadele etmeli veya onların imkanlarını bertaraf etmelidir. Bu yüzden boykot can alıcı ve önemli bir unsurdur. Lütfen evimize aldığımız ürünlerle ilgili ne olur ki demeyin, aldığınız bir maddesi ile veya bir temizlik ürünü ile biz belki ölmeyeceğiz onu almasak ama Gazze’de kardeşlerimiz ölecek, onlara kurşun olarak dönecek. Lütfen boykota önem gösterelim ve boykottan vazgeçmeyelim”

söyleminde bulundu.

Basın açıklamasının ardından Kur’an-Kerim tilaveti gerçekleştirilerek, dua edildi. Duanın ardından İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler ve Kudüs’te şehit olan Urfalı Hasan Saklanan için gıyabı cenaze namazı kılındı.

“BİZ BİR DE ZİLLETİ ÖĞRENDİK”

Cenaze namazı öncesi bir açıklama yapan Kapalı Çarşı İmam Hatibi Abdulkadir Ateş ise,

“Biz Gazze savaşı ile İsrail’in ne kadar alçak, şerefsiz, izzetsiz, onursuz, acımasız olduğunu öğrendik. Gazze savaşı ile biz dünyadaki hikmetin ne olduğunu öğrendik. 50 binin üzerinde kardeşlerimiz şehadete ulaştı ama şu anda aldığımız haberlere göre 1 milyonun üzerinde insan kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid getirerek Müslüman olmuşlar bu da dünyaya bir devrimin geleceğini ve bu devriminde İslam devrimi olacağını rabbim bizlere gösterecek. Gazzeli kardeşlerimiz bir defa ölecekler ve şehit olacaklar ama onlar cennete girdiklerinde yeniden dirilmeyi, yeniden savaşmayı ve yeniden şehit olmayı isteyecekler ama unutmayın ki onların katleden katil İsrailliler cehenneme girdikleri zaman efendimizin ifadesidir onlar günde 70 bin defa ölecek ve yeniden dirilecekler. O gün zor olacak, o gün çetin olacak. O günler onlar çok ah ekecekler ama bir daha buraya dönüş olmayacak. Bizim ölümümüz yeni bir hayatın başlangıcıdır. Cennettir, peygamberlerle buluşmaktır. Biz bir de zilleti öğrendik o zilleti de 57 İslam ülkesinden öğrendik. Yine Allah razı olsun ülkemiz bir şeyler söylüyor bugün eylemin bulunmadığı, tek sesin çıkmadığı iki ülke var biri Suudi Arabistan biri de Birleşik Arap Emirlikleri, yazıklar olsun aslında İsrail’den önce bu yöneticilere beddua etmemiz lazım. Allah müstahaklarını versin”

açıklamasında bulundu.

Kaynak: BUSABAH gazetesi