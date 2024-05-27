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Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı

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Hatay Antakya - Altınözü yolu Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir hafriyat kamyonunun seyir halindeki araçlarla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı mask
Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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Hatay Antakya - Altınözü yolu Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir hafriyat kamyonunun seyir halindeki araçlarla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, otomobil ve hafif ticari araçla çarpışarak devrildi. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kamyon sürücüsü ve diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçların hurda yığınına dönmesiyle görenleri ürküten kaza, sürücünün yaralı olarak kurtulmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 May 2024 - 22:00 - Asayiş

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