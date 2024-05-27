Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Hatay Antakya - Altınözü yolu Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir hafriyat kamyonunun seyir halindeki araçlarla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, otomobil ve hafif ticari araçla çarpışarak devrildi. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kamyon sürücüsü ve diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçların hurda yığınına dönmesiyle görenleri ürküten kaza, sürücünün yaralı olarak kurtulmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.