Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi, kimliği belirsiz yaklaşık 10 kişinin silahlı ve bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonucu 4 kişi darp neticesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı