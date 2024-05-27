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Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

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Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi, kimliği belirsiz yaklaşık 10 kişinin silahlı ve bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı mask
Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı
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Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi, kimliği belirsiz yaklaşık 10 kişinin silahlı ve bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Saldırı sonucu 4 kişi darp neticesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 May 2024 - 21:54 - Asayiş

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