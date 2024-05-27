Bingöl'de operasyonlar sonucunda 31 şahıs yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 13-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 aranan şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiğini duyurdu.

Vali Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Açıklamasında, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 25 olmak üzere toplamda 56 firarinin yakalandığını belirtti.

Vali Usta,

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

dedi. Operasyonlar neticesinde 31 şahsın tutuklandığını açıklayan Vali Usta, bu şahısların suçlarına göre dağılımını da paylaştı:

"Hırsızlıktan 3, dolandırıcılıktan 1, kasten öldürmeden 1, yaralamadan 1, KOM suçlarından 2, narkotik suçlarından 5, cinsel suçlardan 1, diğer suçlardan 17 kişi yakalandı ve adalete teslim edildi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı