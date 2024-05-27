- Gündem

Türkiye’de kaç başıboş köpek var?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye, başıboş sokak köpekleri konusuna odaklanmışken konuya ilişkin resmi bazı veriler de açıklandı. Buna göre, net sayı bilinmemekle birlikte ülke genelinde 4 milyona yakın başıboş köpek sayısının olduğu ifade edildi.

Türkiye’de kaç başıboş köpek var? mask
Türkiye’de kaç başıboş köpek var?
Türkiye’de kaç başıboş köpek var?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye, başıboş sokak köpekleri konusuna odaklanmışken konuya ilişkin resmi bazı veriler de açıklandı. Buna göre, net sayı bilinmemekle birlikte ülke genelinde 4 milyona yakın başıboş köpek sayısının olduğu ifade edildi.

Türkiye’de kaç başıboş köpek var?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,

“Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir”

dedi.

Türkiye’de kaç başıboş köpek var?

Yumaklı,

“Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının %70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir”

ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kaç başıboş köpek var?

KUDUZ RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’nin kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığına dikkat çeken Bakan Yumaklı,

“Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır”

bilgilerini de aktardı.

Türkiye’de kaç başıboş köpek var?

# malatya, malatya haber, malatya son dakika ahberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, kuduz, Dünya Sağlık Örgütü, İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri, başıboş köpek sayısı, Köpek, sağlık, Türkiye

27 May 2024 - 21:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL