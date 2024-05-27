Türkiye’de kaç başıboş köpek var?

Türkiye, başıboş sokak köpekleri konusuna odaklanmışken konuya ilişkin resmi bazı veriler de açıklandı. Buna göre, net sayı bilinmemekle birlikte ülke genelinde 4 milyona yakın başıboş köpek sayısının olduğu ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
“Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir”
dedi.
Yumaklı,
“Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının %70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir”
ifadelerini kullandı.
KUDUZ RİSKİ ÇOK YÜKSEK
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’nin kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığına dikkat çeken Bakan Yumaklı,
“Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır”
bilgilerini de aktardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.