27 May 2024 - 21:38 - Gündem

Türkiye’de kaç başıboş köpek var?

Türkiye, başıboş sokak köpekleri konusuna odaklanmışken konuya ilişkin resmi bazı veriler de açıklandı. Buna göre, net sayı bilinmemekle birlikte ülke genelinde 4 milyona yakın başıboş köpek sayısının olduğu ifade edildi.