Dilan Polat cezaevinde kalabilir raporu

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Dilan Polat, avukatının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Yaklaşık 6 aydır " Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Polat’ın, kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından avukatı, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Savcılık, bu talep üzerine Polat’ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3’üncü İhtisas Kurulunca hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, “5275 Sayılı Kanunun 16/1 ve 5237 Sayılı Kanunun 57 maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyona (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Polat, poliklinikte tedavi altına alındıktan ve taburcu edildikten sonra Adli Tıp Kurumu tarafından 'cezaevinde kalabilir' raporu verilmesi üzerine yeniden cezaevine geri gönderildi. Cezaevi koşullarında infazına devam edilmesi gerektiği belirtilen raporla birlikte, Polat'ın tahliye talebi reddedilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı