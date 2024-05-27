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Kayseri'de 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri'de çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.D. (35), Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Kayseri'de 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı mask
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Kayseri'de çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.D. (35), Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Kayseri'de 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 May 2024 - 21:03 - Gündem

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