Mersin'deki feci kazada otobüs şoförü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada, otobüs sürücüsü tutuklandı.
Kaza, Mersin- Adana Otoyolu'nun Yenice Kütüklü mevkiinde, Adana istikametinden gelen yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesi sonucu, biri otomobil, biri pikap ve biri kamyon olmak üzere 4 aracın karışmasıyla gerçekleşti. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.