Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu

Hatay'ın Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu.
Depremzedelerin bireysel olarak kurdukları barakalar ve konteynerlerde meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Alevlerin hızla yayılması sonucu 6 konteyner ve baraka tamamen yandı. Yangının sebebini belirlemek için jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.