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Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu.

Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu mask
Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu
Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu
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Hatay'ın Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve baraka çıkan yangında kül oldu.

Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu

Depremzedelerin bireysel olarak kurdukları barakalar ve konteynerlerde meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu

Alevlerin hızla yayılması sonucu 6 konteyner ve baraka tamamen yandı. Yangının sebebini belirlemek için jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'da yangın: 6 konteyner ve baraka kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Antakya, Alaaddin Mahallesi, Depremzede, yangın, itfaiye

27 May 2024 - 20:55 - Asayiş

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