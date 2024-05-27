Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak.

2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, hazırlıkların ilk etabına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. Beşiktaş daha sonra ikinci etap için 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak.

Futbol A takımının hazırlık karşılaşmalarının programı ilerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı