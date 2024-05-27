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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

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Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak.

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu mask
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Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak.

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, hazırlıkların ilk etabına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. Beşiktaş daha sonra ikinci etap için 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak.
Futbol A takımının hazırlık karşılaşmalarının programı ilerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, hazırlık, Slovenya, Maribor, kamp, Futbol A takımı

27 May 2024 - 20:53 - Spor

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