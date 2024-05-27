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Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adana'nın Feke ilçesinde, Ömer K. yönetimindeki kamyon ile İsmail Çalınbaz'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Adana'nın Feke ilçesinde, Ömer K. yönetimindeki kamyon ile İsmail Çalınbaz'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çarpışma sonucunda kamyon şarampole düşerken, otomobil sürücüsü İsmail Çalınbaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKOM ekipleri sevk edildi.

Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon sürücüsü Ömer K. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 May 2024 - 20:50 - Asayiş

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