Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adana'nın Feke ilçesinde, Ömer K. yönetimindeki kamyon ile İsmail Çalınbaz'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucunda kamyon şarampole düşerken, otomobil sürücüsü İsmail Çalınbaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKOM ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon sürücüsü Ömer K. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı