Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde, Ömer K. yönetimindeki kamyon ile İsmail Çalınbaz'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucunda kamyon şarampole düşerken, otomobil sürücüsü İsmail Çalınbaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKOM ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon sürücüsü Ömer K. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.