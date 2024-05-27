Şanlıurfa'da itfaiye güvercini kurtardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde demir kolonunda mahsur kalan bir güvercin, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, demir kolonunda sıkışan güvercini fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, spiral kullanarak kolon demirini kesip güvercini kurtardı. Doğal yaşam alanına bırakılan güvercin, çevredeki vatandaşların takdirini topladı ve itfaiye ekiplerine teşekkür edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.