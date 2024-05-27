Şanlıurfa'da itfaiye güvercini kurtardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde demir kolonunda mahsur kalan bir güvercin, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, demir kolonunda sıkışan güvercini fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, spiral kullanarak kolon demirini kesip güvercini kurtardı. Doğal yaşam alanına bırakılan güvercin, çevredeki vatandaşların takdirini topladı ve itfaiye ekiplerine teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı