Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan yangında 8 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı