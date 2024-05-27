Komşuda bir çobanın gördüğü yılan gündem oldu

Gördüğünüz bütün yılanları unutun. Komşu şehir Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 3 metrelik yılan görenleri korkuttu.

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 3 metrelik yılan görenleri korkuttu.



Ağın ilçesi Beyelması Köyü’nde koyunlarını otlatan Gökhan Elitaş, ağacın üstünde dev bir yılan gördü. Bunun üzerine Elitaş, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Ağacın üzerindeki dev yılan, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı