Komşuda bir çobanın gördüğü yılan gündem oldu

Gördüğünüz bütün yılanları unutun. Komşu şehir Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 3 metrelik yılan görenleri korkuttu.
Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 3 metrelik yılan görenleri korkuttu.
Ağın ilçesi Beyelması Köyü’nde koyunlarını otlatan Gökhan Elitaş, ağacın üstünde dev bir yılan gördü. Bunun üzerine Elitaş, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Ağacın üzerindeki dev yılan, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.