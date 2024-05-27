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Yolcu otobüsünden bakın ne kadar uyuşturucu çıktı!

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Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Yolcu otobüsünden bakın ne kadar uyuşturucu çıktı! mask
Yolcu otobüsünden bakın ne kadar uyuşturucu çıktı!
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Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Yolcu otobüsünden bakın ne kadar uyuşturucu çıktı!

Malatya’da, Kale Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir bayan yolcuya ait valiz içerisinde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi.

Yolcu otobüsünden bakın ne kadar uyuşturucu çıktı!

Olayda gözaltına alınan E.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 May 2024 - 17:04 Malatya- Asayiş

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