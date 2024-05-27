Yolcu otobüsünden bakın ne kadar uyuşturucu çıktı!

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Malatya’da, Kale Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir bayan yolcuya ait valiz içerisinde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan E.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.