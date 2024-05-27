27 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“45 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hakan Arınç’ın taziye adresi: Tepeköy Küme Evleri, Yeşilyurt,
49 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Gökhan Demirören’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Medine Doğan’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime İnce’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Şam’ın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Alparslan Alper’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Erol’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hayrat Sokak, Royalgold Sitesi, Yeşilyurt,
71 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kifaye Polat’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Öte Şahaplı Köyü Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Zihni Balıca’nın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Taşova Amasya Mezarlığına defnedilen Şükriye Kaya’nın taziye adresi: Taşova, Amasya,
93 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Laz’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Şükriye Kaya’nın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.