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Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

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Kışla Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflar, rezerv alan ilan edilmesiyle birlikte nereye taşınacakları konusunda büyük bir endişe yaşamaya başladı. Henüz net bir çözüm bulunamamışken, esnafın Millet Bahçesi’ne taşınacağı gündeme geldi. Ancak Millet Bahçesi’nde yapılan inşaat çalışmaları vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler üzerine yarım kalan inşaat çalışmalarına mühür vurularak durduruldu.

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu mask
Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu
Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu
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Asrın felaketinin ardından Malatya’nın çarşı merkezi yerle bir olmuş ve ticaret durma noktasına gelmişti. İş yerlerini kaybeden binlerce esnaf için konteyner çarşılar kurulmuştu. Konteyner kentlerde ticari faaliyetlerine devam ederken, Kışla Caddesi’nin rezerv alan ilan edilmesiyle esnaflar yeni bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Bu durum devam ederken, Millet Bahçesi’nde başlatılan yeni inşaat çalışması da gündem konusu oldu.

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu
Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

TEPKİLER ÜZERİNE İNŞAAT DURDURULDU

Kışla Caddesi’nin rezerv alan ilan edilmesiyle birlikte, buradaki esnafların nereye taşınacağı hala netlik kazanmış değil. Buradaki esnafın Millet Bahçesi’ne taşınacağı bilgisi üzerine yeni inşaat çalışmaları başladı. Millet Bahçesi’nde başlatılan inşaat çalışmalarının yeşil alanları işgal etmesi, vatandaşların yoğun tepkisine yol açtı. Tepkiler üzerine inşaat durduruldu ve mühür vuruldu. Kışla Caddesi esnafının durumu belirsizliğini korurken, yeşil alanların korunması yönündeki taleplerin dikkate alınması, şehrin doğal dokusunun korunması açısından büyük önem taşıyor.

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

KABA İNŞAAT YEŞİL ALANLARI İŞGAL ETMEYE BAŞLADI

Millet Bahçesi’nde başlayan kaba inşaat çalışmaları, parkın yeşil alanlarını işgal etmeye başladı. Bu durum, çevreye duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, yeşil alanların korunması gerektiğini vurgulayarak inşaatın durdurulmasını talep etti. Tepkiler üzerine yetkililer harekete geçerek inşaat çalışmalarını mühürleyerek durdurdu.

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

VATANDAŞ BU DURUMA NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Millet Bahçesi’nde yapılan inşaat çalışmalarına tepki gösteren Mesut Yağar, yeşil alanların korunmasının önemine dikkat çekerek, "Millet Bahçesi, şehrimizin nefes alanıdır. Bu alanın betonlaşmasına izin vermemeliyiz. Yetkililerden bu tür projelerde daha duyarlı olmalarını ve yeşil alanlarımızı korumalarını istiyoruz" dedi

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu
Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

Vatandaş Ahmet Yılmaz ise, “Burası bizim nefes aldığımız, ailelerimizle vakit geçirdiğimiz bir yer. Yeşil alanların yok edilmesine izin vermemeliyiz. Kim burayla ilgili hayal kuruyorsa unutsun. Nefes aldığımız bir burası kaldı, ona da göz koyuyorlar. Yeşil alanımız beton alanına dönmesin, yetkililer buna izin vermesinler” şeklinde konuştu.

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu
Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

İki çocuk annesi Fatma Demir, “Millet Bahçesi, çocuklarımız için güvenli bir oyun alanı. İnşaat çalışmaları bu alanları yok ediyor. Yetkililerin bu duruma bir an önce müdahale etmesi gerekiyor” dedi.

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu
Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

Mehmet Aksoy ise, “Depremden sonra zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Şimdi de yeşil alanlarımızın yok edilmesine göz yummayacağız. Bu inşaatın durdurulması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Malatya’da yeşili katleden inşaat durduruldu

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27 May 2024 - 16:33 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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