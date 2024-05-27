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Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü iş birliği ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde bulunmak üzere Malatya merkez ve ilçelerinde ‘Fiyat Etiketi ve Haksız Fiyat Artışı’ denetimleri yapılıyor. Bu uygulamalar ile fiyatlandırmada şeffaf olunması sağlanıyor.

Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı mask
Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı
Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerini düzenli olarak yaparak, tüketicilerin korunması ve piyasanın dengede kalması için büyük gayret ve çaba sergiliyor. Denetimlerin düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilmesi, işletmelerin fiyatlandırma politikalarında daha dikkatli ve şeffaf olmalarını sağlarken, ayrıca tüketicilerin de alışverişlerinde güvenle hareket etmelerini destekliyor.

Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı
Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı

BİRÇOK İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde mağazalarda etiket kontrolü, ürün gruplarının kasadan geçirilerek kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında uygunluklarının incelenmesi gerçekleştirildi. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı. Market raflarında alınan ürünleri tek tek kasada geçiren ekipler, yönetmelik ve yaptırımlar hakkında bilgilendirme yaparak, kasa fiyatı ile etiket fiyatının uyuşmaması halinde tüketicinin lehine olan fiyatın uygulanması gerektiğini belirttiler.

Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı
Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ‘Fiyat Etiketi ve Haksız Fiyat Artışı’ denetimleri tüketiciler tarafından yerel ekonomiyi güçlendirme ve vatandaşların refahını artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı
Malatya’da “haksız fiyat artışı” denetimleri arttı

Kaynak: BÜLTEN

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27 May 2024 - 16:29 Malatya- Gündem

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