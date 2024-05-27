Malatya Büyükşehir Belediyesinde akıl tutulması Çalışıyor görünen 13 kişi işe dahi gitmemiş

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Bazı haber siteleri ile sosyal medya mecralarında Malatya Büyükşehir Belediyesinin yeni dönem çalışmaları hakkında eksik ve yanlış değerlendirmelerin yapıldığı görüldüğünden aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur” ibareleriyle beraber bir açıklama yayımlandı. Yayımlanan açıklamada bir çalışma yapıldığı ve belediyede çalışıyor gibi göründüğü halde işe dahi gelmeyen 13 kişinin tespit edildiği, tespit çalışmalarının diğer birimlerde de başlatıldığı belirtildi.

“HİÇ İŞE GELMEDİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR”

Sadece bir dairede işe dahi gitmeyen 13 kişinin tespit edildiği belirtilen yazıda,

“Söz konusu çalışmada, belediyede çalışıyor gözüktüğü halde işe gelmeyen ve bankamatik memuru olarak bilinen personelin var olduğu görülmüştür. Sadece Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 13 kişinin bankamatik çalışan olduğu ve hiç işe gelmedikleri anlaşılmıştır. Aynı tespit çalışması diğer birimlerde de sürmektedir”

ifadelerine yer verildi.

“AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYA GEREK DUYULMUŞTUR”

Eksik veya yanlış değerlendirmelerin yapıldığının belirtildiği açıklamada,

“Belediye hizmetlerini daha verimli hale getirmek ve şehrin ihtiyaçlarını süratle karşılamak amacıyla Başkan Sami Er’in talimatıyla belediye bünyesinde kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır, Bununla belediye kaynaklarını daha verimli kılmak ve insan kaynağından isabetli bir şekilde istifade etmek amaçlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, mali yapı sağlamlığı olmadan ve çalışanların verimliliği sağlanmadan şehrin acil sorunlarına çözüm bulmak kolay olmayacaktır. Söz konusu çalışmada, belediyede çalışıyor gözüktüğü halde işe gelmeyen ve bankamatik memuru olarak bilinen personelin var olduğu görülmüştür. Sadece Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 13 kişinin bankamatik çalışan olduğu ve hiç işe gelmedikleri anlaşılmıştır. Aynı tespit çalışması diğer birimlerde de sürmektedir”

diye bildirildi.

“PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE SET ÇEKMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaların devamında şu ifadelere yer verildi:

“Mali zorlukların üstesinden gelmeye çalışılan bu dönemde belediye imkân ve kabiliyetine zarar veren bu tür durumlara müsamaha edilmesi mümkün değildir. Depremin yaralarının sarıldığı bu dönemde bütün belediye çalışanlarının vazifelerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmelerini sağlamak idarenin görevidir. Malatyalıların hak ve menfaatine sahip çıkmak ve kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine set çekmek mecburiyetindeyiz.

İşini yapmayan ve bankamatik çalışan kişilerin yeniden görevlendirilmesi ve görev değişiklikleri elbette görev tanımları ve kabiliyetleri ile uyumlu olmaktadır. Bu bağlamda özellikle kültür ve sanat alanında çalışan ve sanatçı vasfıyla bilinen kişi ya da kişilerin, kabiliyetleriyle mütenasip işlerde görevlendirilmesi hususunda Başkan Sami Er’in talimatı vardır.

Bu açıklama vesilesiyle Başkan Sami Er’in şu sözlerini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz;

‘Hemşerilerimizin hak ve menfaatini korumak birinci önceliğimizdir. Şehrimizi ayağa kaldırmak ve hemşerilerimizin bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmek zorundayız. İsrafa, savurganlığa ve verimsizliğe son vererek insanımıza en iyi hizmeti götürmeye gayret edeceğiz”

Kaynak: BÜLTEN