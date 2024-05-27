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O takım, Süper Lig'i 7. sırada tamamladı

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamladı.

O takım, Süper Lig'i 7. sırada tamamladı mask
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu dün oynanan maçlarla sona erdi. Sivasspor da sezonu 54 puanla 7. sırada tamamladı. Ligde 14 galibiyet, 12 beraberlik elde eden Sivas ekibi, 12 kez ise sahadan mağlup ayrıldı. 47 kez gol sevinci yaşayan Yiğidolar, kalesinde 54 gol gördü.

O takım, Süper Lig'i 7. sırada tamamladı

Sahasında 29 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise 25 puan almayı başardı.

38 haftalık serüvende puan durumunda en fazla 3. sıraya kadar yükselen Sivasspor'un, en düşük seviyesi ise 15. sıra oldu.

Yiğidolar, 2006-2007, 2011-2012 ve 2017-2018 sezonlarında da ligi 7. sırada tamamlamıştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 May 2024 - 15:39 - Spor

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