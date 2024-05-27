UEFA Regions Cup’ta şampiyon belli oldu

Erzurum'da 14 bölge karmasının katılımıyla düzenlenen 2024 UEFA Regions Cup Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakaları 26 Mayıs 2024 tarihinde Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanan final müsabakası ile sona erdi.

21 Mayıs 2024 tarihinde grup müsabakaları ile başlayan organizasyonda Bursa Bölge Karması ile İstanbul Bölge Karması finale yükseldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan final müsabakası, İstanbul Bölge Karması'nın 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı. Şampiyon olan İstanbul Bölge Karması, Kasım ayında San Marino'da oynanacak UEFA Regions Cup turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabakalardan sonra düzenlenen kupa ve madalya törenine TFF İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez, TFF Amatör İşler Koordinatörü ve TASKK Genel Başkan Vekili Remzi Ay, TFF Amatör İşler Koordinatör Yardımcısı ve TASKK Genel Genel Sekreteri Abdullah Albunar, TFF Amatör İşler Koordinatör Yardımcısı Bülent Zent, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Spor Kulübü Başkanı Ahmet Dal, Erzurum ASKF Başkanı Selahattin Codur, TFF Bölge Antrenörleri Müdürü Fatih Azak ile TFF Erzurum Bölge Müdürü Metin Codur katıldı. Turnuvada birinci ve ikinci olan takımlara kupa ve madalyaları TFF İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez ile törene katılan protokol tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı