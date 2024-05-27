BİM’e her çeşitten fırsat ürünleri geliyor

31 Mayıs 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Polosmart Lady Shaver 359 TL,
Polosmart Wag Maşası 499 TL,
Polosmart Makyaj Fırça Seti 7'li 159 TL,
Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL,
Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL,
16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 59 TL,
Polosmart Tıraş Makinesi 299 TL,
Led Işıklı Şarjlı Ayna 139 TL,
Polosmart Nostaljik FM Radyo 599 TL,
Polosmart Kablosuz Speaker 239 TL,
Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 159 TL,
Nautica TWS Kulaklık 499 TL,
Polosmart Akım Krumalı Priz 329 TL,
SGS Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL,
APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39 bin 999 TL,
APE RYDER Buffalo E-Bike 29 bin 999 TL,
RKS BN5 PRO E-Bike 19 bin 999 TL,
Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL,
Derin Çelik Tencere 599 TL,
Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL,
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 749 TL,
Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 2 bin 499 TL,
Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.399 TL,
LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL,
LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 85 TL,
LAV Altın Rimli Keops Su Bardağı 3'lü 139 TL,
Chef's Pro Wok Tava 239 TL,
Mehtap Karnıyarık Tencere 429 TL,
Mehtap Tava 249 TL,
Mehtap Sahan 199 TL,
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6 bin 999 TL,
Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3 bin 499 TL,
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9 bin 999 TL,
Fakir Tost Makinesi 1.599 TL,
Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL,
Kumtel Mini Fırın 1.199 TL,
Kelebek Kurutmalık 379 TL,
Ütü Masası 499 TL,
Ütü Masası Kılıfı 65 TL,
İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL,
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL,
Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL,
Modüler Raf 299 TL,
Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL,
Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL,
Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL,
Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL,
Tek Fiyat Plasitk Ürünler 16,90 TL,
Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL,
Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL,
Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL,
Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc 119 TL,
Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc 139 TL,
Paşabahçe Elysia Dondurmalık 2'li 99 TL,
Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 175 TL,
Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 179 TL,
Paşabahçe Elysia Çay Bardağı Altlığı 2'li 89 TL,
Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL,
Glass in love Cam Kahve Fincan Seti 169 TL,
Glass in love Cam Kurabiyelik 99 TL,
Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 35 TL,
Glass in love Cam Çerezlik 6'lı 139 TL,
Glass in love Cam Kupa 6'lı 79 TL,
Glass in love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 89 TL,
Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL,
Dekoratif Ahşap Tepsi 189 TL,
Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri 45 TL,
Okyanus Ahşap Görünümlü Muutfak Gereçleri 45 TL,
Kağıt Sufle / Muffin Kabı 25 TL,
Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL,
Molinella Baskılı Çift Kişilik Pike Takımı 599 TL,
Kapitoneli Yastık 145 TL,
Brode Perde 300x260 cm 359 TL,
Çift Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 215 TL,
Tek Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 159 TL,
Yastık Alezi 149 TL,
Fon Perde 140x260 cm 139 TL,
Düz Stor Perde 150x200 cm 379 TL,
Naturalove Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL,
Naturalove Orta Boy Saplı Sepet 139 TL,
Naturalove Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL,
Amerikan Servis 49 TL,
Naturalove Büyük Boy Sepet 85 TL,
Naturalove Orta Boy Sepet 75 TL,
Naturalove Küçük Boy Sepet 49 TL,
Naturalove Bardak Altlığı 12,50 TL,
Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL,
Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 259 TL,
Saten Şortlu Takım 155 TL,
Gold Terlik 59 TL,
Yaprak Desenli Terlik 59 TL,
Tek Bantlı Terlik 59 TL.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.