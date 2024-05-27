27 May 2024 - 15:14 - Ekonomi

BİM’e her çeşitten fırsat ürünleri geliyor

31 Mayıs 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta hangi ürünler geliyor? Sizler için fırsat ürünü olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.