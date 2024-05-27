Malatya’da nisan ayında kaç şirket kuruldu?

TOBB, nisan ayına ait kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Verilere göre, 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde nisan ayında 140 şirket, 6 kooperatif ve 45 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Nisan ayı düzeyinde 21 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 31 şirket, 1 kooperatif ve 17gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı.

BÖLGE İLLERİ KURULAN ŞİRKET SAYISI DAĞILIMI

Malatya nisan ayı düzeyinde bölgede kurulan şirket sayısı bakımından 1’inci sırada yer aldı. Bir aylık ölçütte Malatya’da 35, Van’da 26, Elazığ’da 20, Erzurum’da 19, Bitlis’te 9, Bingöl’de 6, Hakkari’de 6, Iğdır’da 6, Kars’ta 3, Muş’ta 3, Erzincan’da 2, Ağrı’da 2, Tunceli’de 1 şirket kuruldu. Ardahan’da kurulum kaydedilmedi.

TÜRKİYE BAZINDA MALATYA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye’de Nisan ayında en fazla sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Mersin, Kocaeli, Adana, Muğla, Diyarbakır, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Manisa, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Malatya, Mardin, Çanakkale, Batman, Afyonkarahisar, Van, Trabzon, Aksaray, Adıyaman, Nevşehir, Edirne, Ordu, Yalova, Elazığ, Erzurum olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi