Malatya’da nisan ayında kaç şirket kuruldu?

TOBB, nisan ayına ait kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Verilere göre, 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde nisan ayında 140 şirket, 6 kooperatif ve 45 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Nisan ayı düzeyinde 21 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 31 şirket, 1 kooperatif ve 17gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı.
BÖLGE İLLERİ KURULAN ŞİRKET SAYISI DAĞILIMI
Malatya nisan ayı düzeyinde bölgede kurulan şirket sayısı bakımından 1’inci sırada yer aldı. Bir aylık ölçütte Malatya’da 35, Van’da 26, Elazığ’da 20, Erzurum’da 19, Bitlis’te 9, Bingöl’de 6, Hakkari’de 6, Iğdır’da 6, Kars’ta 3, Muş’ta 3, Erzincan’da 2, Ağrı’da 2, Tunceli’de 1 şirket kuruldu. Ardahan’da kurulum kaydedilmedi.
TÜRKİYE BAZINDA MALATYA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye’de Nisan ayında en fazla sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Mersin, Kocaeli, Adana, Muğla, Diyarbakır, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Manisa, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Malatya, Mardin, Çanakkale, Batman, Afyonkarahisar, Van, Trabzon, Aksaray, Adıyaman, Nevşehir, Edirne, Ordu, Yalova, Elazığ, Erzurum olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.