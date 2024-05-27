2024 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bu ücret üzerinden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren başvurularını yapabilecekler. Başvurular, askerlik şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

MÜRACAAT İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Bedelli askerlik başvurusunda bulunmak isteyen yükümlülerin, belirlenen ücreti ödemeleri ve gerekli belgelerle birlikte ilgili makamlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için yükümlülerin gerekli belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri önem taşımakta.

BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu yıl da bedelli askerlik uygulamasına yoğun ilgi bekleniyor. Bedelli askerlik, askerlik süresini kısaltmak isteyen veya iş hayatına ara vermeden askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

SON BAŞVURU TARİHİ

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuru süresi sona ermeden işlemlerini tamamlamak isteyen adayların, belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmekte.

ÖDEME VE BAŞVURU DETAYLARI

Bedelli askerlik ücretinin ödeme ve başvuru detaylarına ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve askerlik şubelerinden temin edilebilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de gerekli bilgilere ve başvuru işlemlerine ulaşmak mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi