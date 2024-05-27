O bitkisel yöntemler saça iyi geliyor

Dış görünüşü en çok tamamlayan saçlara yeterli özen gösterilmediğinde saç sorunları ortaya çıkıyor. Bu sorunlar üzücü bir durum olsa da bitkisel yollarla bakım yapmak bu duruma çözüm olabilir. “Saç bakımında bitkisel yöntemler neler? Hangi yağlar saç bakımında kullanılır? Birbirine karıştırılan yağlar saç bakımında faydalı mı?” sorularını merak edenler için aktar ve bahar esnafları BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…

“ÖNCE İÇTEN TEDAVİ SAĞLANMALI”

Saça bakım yapmak için önce içten tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen aktar esnafı Abdullah Yakar,

“Saç dökülmesiyle ilgili hem dıştan tedavi hem içten tedavisi sağlanır. İçten dediğimiz D vitamin eksikliği, Omega 3 eksikliği ve B12 vitamini eksikliği gibi durumlar olabilir. Bunlar eksikliği saç dökülmesinde etin rol oynuyor. Bunun için özellikle hormon değerlerin, B12 değerlerinin, D vitamini, E vitamini gibi değerlerin normal olması gerekiyor. Önce bunlar yerine getirilir sonra dıştan tedaviye geçilir. Dıştan tedavide gerçek saf bıttım sabunu, kırk kilit otu, biberiye otu ve karanfil karışımını suda kaynatıp sprey şişeye koyup günde 2-3 defa saç diplerine masaj yapacak şekilde uygulanır buda saçın kurumasını ve dökülmesini engeller”

şeklinde konuştu.

“BITTIM SABUNU BOYALI SAÇLARA İŞLEMEZ”

Aktar esnafı Yakar, bakım yağlarının da saça iyi geldiğini ve bıttım sabunun boyalı saça tam işlemediğini beliretek,

“Saç bakım için yağlar var. Sarımsak yağı, susam yağı, tatlı badem yağı, çam terebentin yağı. Bu yağları ister şampuana isterlerse yağ çeşitlerini birbirine katıp saça kullanabilirler. Ama içten tedavi edilmedikten sonra kullanmanın mantığı yok. Erkek ya da kadın fark etmeksizin hormon normale döndüğünde saç dökülmesi kısa sürede kesilir. Aynı zamanda saç bakımı için bitkisel olan sarımsaklı ve ısırganlı şampuanlar var. Bıttım sabununda da bıttım katılımı önemli. İçinde yüzde 80, yüzde 90 bıttım olan gerçek bıttım sabunu. Bıttım sabunu saçma etki etmesi için boyalı olmaması lazım. Çünkü saçın dibine tam işlemiyor”

ifadelerini kullandı.

“SAÇ BAKIM YAĞLARI 50 TL’DEN BAŞLIYOR”

Saç bakımına iyi gelecek olan bitkisel ürünlerin fiyatlarını sıralayan aktar esnafı Abdullah Yakar,

“Saç bakım yağlarının fiyatı 50 TL’den başlıyor. Mesela susam yağı veya çörek otu yağı olsun bunlar soğuk sıkım olduğu için etkisi daha fazla. Saç yağlarında farklı markalar çok. Şu anda 30 TL’ye yağ var 50 TL’ye de yağ var. Saf bıttım sabunu 60-70 TL’ye satılıyor. 20 TL’ye de bıttım sabunu var ama saça fazla etkisi olmaz”

dedi.

“SAÇ BAKIM TARİFİ”

Aktar esnafı Yakar, saç bakımı için önerdiği tarif şu şekilde:

“2 su bardağı biberiye otu ve karanfil suya ilave edin. Daha sonra 5-10 dakika kaynatın. Daha sonra demlenmesi için soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra sprey şişesine doldurun. Günde 3 defa saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Uyguladıktan sonra durulama gerekmez.”

“YAĞLARIN YÜZDE 70-80’İ SAÇLARA İYİ GELİR”

Yağların yüzde 70-80’i saç bakımında iyi geldiğini belirten aktar esnafı Erdal Yıldırım,

“Şu an revaçta olan biberi yağı ve lavanta yağıdır. Saç bakım yaparken kullandıkları ürün saç diplerindeki deri özelliğine göre değişiyor. Herkes bilinçsiz bir şekilde yaptığı için normalde mesela kaynatma sistemiyle çıkartıyorlar. Kaynatma sistemini de çıkartılan yağlarda fazla bir öz alamadıkları için normalde bunların damıtılma sistemiyle yapılmış suları var. Onlarla yapılsa daha iyi ama dediğim gibi bitkilerle de yapılan bütün hepsinde de fayda var. Şu anda biberiye yağı, lavanta yağı, badem yağı, çam terebentin gibi yağlar hemen hemen yüzde 70’i yüzde 80’i saçlara iyi geliyor”

diye konuştu.

“PAPATYA SUYU ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

Aktar esnafı Yıldırım saç bakımına iyi gelen bitkilerden bahsederek,

“Saç yağını kullanmadan önce avun işçine ya da kulak memesine uygulayarak alerji yapıp yapmadığı test edilir ve ondan sonra saça uygulanabilir. Papatya suyu ekstradan saça yarıyor ve rengini sarartmak için de kullanılıyor. Papatya hem saçı güçlendirmek için hem antibiyotik özelliği olduğu için aşırı faydasını görürsünüz. Biberiye otu 10 dakika kaynatılır. Daha sonra demlenmeye bırakılır. Ama çok kaynattığınız zaman içindeki bazı maddeler ölür. Bu tarife takviye verebilirler. İçine lavanta ya da biberiye yağı çok olmayacak şekilde damlatabilirler. Bakım yağı fiyatları aynı değil. Markasına göre değişir. Mesela çoğaltma sistemi dediğimiz normal yağı çoğalttıkları zaman 10 milim bir yağla üretici 100-200 milim yağ çıkartarak fiyatlarını aşağı çekiyor. O yüzden her zaman orijinal olup saf olması daha iyidir. Susamsa susam yağı olması lazım. Mesela kantaronla yağ çıkmıyor. Yağın içinde bekletiliyor. Yani bitkilerin özelliği çıkarken bazalarınkinde ana maddeden çıkıyor. Bazılarında otu bekletmeyle yağ oluyor. Saçtan bakım yaparken sabundan yüzde 5-10 faydasını görürler”

ifadelerine yer verdi.

“BİBERİYE OTUNUN 100 GRAMLIK PAKETİ 20 TL”

Son olarak saç bakımında kullanılan bitkisel ürünlerin ne işe yaradığını söyleyen baharatçı esnafı Mehmet Şerif Artun,

“Bitkisel saç dökülmelerine en iyi gelen çözüm biberiye otu ve karanfil kaynatıp saç derisine uygulanan yöntem. Biberiye yağını da banyodan 45 dakika önce saç diplerine masaj yaparak uygulayın ve saçınızı yıkayın. Biberiye yağı 10 milim 60 TL 20 milim 90 TL'ye satılıyor. Biberiye otu şu anda bizde paket halinde yüz gram kadar 20 TL’ye satılıyor. Çam terebentin yağı saçların hızlı çıkmasını sağlar. Hindistan cevizi yağı saçların dökülen yerden daha dolgun çıkmasını sağlar. Tatlı badem yağı saça canlılık ve parlaklık verir. Saça iyi gelen sabun çeşitlerimiz var. Sarımsaklı sabun, argan sabunu, kantaron sabunu saç diplerindeki yaralar için kullanılır. Saç dökülmesine defne ve bıttım sabunu iyi gelir”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.