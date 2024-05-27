Dursun Özbek’ten taraftarlara çağrı

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Havalimanı çıkışında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını belirten Başkan Özbek, “Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Bütün taraftarlarıma bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki yıl için de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum. Çok güzel bir geceydi, güzel bir maç oynadık. Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız çalışmaları dikkate alırsak Galatasaraylı taraftarları sevindirmek bizim için çok önemli bir husustu. Şampiyonluğu doya doya kutlasınlar, İstanbul’u sarı-kırmızıya boyasınlar” ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları için hazırlanan ve önünde ‘İyiler kazanır’ yazan tişört ile ilgili de “‘İyiler kazanır’ herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla yine öyle oldu ve iyiler kazandı” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.