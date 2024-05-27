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Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 27 Mayıs 2024 son depremler

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi güncel verilerine göre, 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde açıklandı:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu 27 Mayıs 2024 son depremler mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu 27 Mayıs 2024 son depremler
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu 27 Mayıs 2024 son depremler
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Malatya’da ve deprem bölgesinde sık sık deprem meydana gelirken Türkiye’de oluşan son depremlerin yeri ve büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından şu şekilde açıklandı:

27 MAYIS 2024 SON DEPREMLER:

Saat 12:19 sularında 1.1 derinliğinde   1.7 büyüklüğünde Gökçeler-Milâs (Muğla)

Saat 12:09 sularında 0.0 derinliğinde   0.9 büyüklüğünde Akdere-Silifke (Mersin)

Saat 11:59 sularında 0.0 derinliğinde   0.8 büyüklüğünde Akdere-Silifke (Mersin)

Saat 11:47 sularında 1.8 derinliğinde   2.3 büyüklüğünde Ortakoy-Akçadağ (Malatya)

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 27 Mayıs 2024 son depremler

Saat 11:33 sularında 2.6 derinliğinde   2.3 büyüklüğünde Çokak-Andırın (Kahramanmaraş)

Saat 10:55 sularında 0.0 derinliğinde   1.9 büyüklüğünde Yeşilce-Şehitkâmil ( Gaziantep)

Saat 10:48 sularında 6.2 derinliğinde   2.0 büyüklüğünde Himmetli-Saimbeyli ( Adana)

Saat 10:43 sularında 10.3 derinliğinde   2.1 büyüklüğünde Çiftlik-Dazkırı (Afyonkarahisar)

Saat 10:26 sularında 0.0 derinliğinde   1.4 büyüklüğünde Cocelli-Pazarcık (Kahramanmaraş)

Saat 10:24 sularında 18.2 derinliğinde   1.7 büyüklüğünde Gökçedağ-Dursunbey (Balıkesir)

Saat 09:55 sularında 12.5 derinliğinde   1.8 büyüklüğünde İgde-Elbistan (Kahramanmaraş)

Saat 09:51 sularında 5.3 derinliğinde   1.7 büyüklüğünde Belenbaşı-Buca (İzmir)

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 27 Mayıs 2024 son depremler

Saat 09:30 sularında 20.5 derinliğinde   2.1 büyüklüğünde Söğütlü-Pütürge (Malatya)

Saat 08:47 sularında 5.4 derinliğinde   2.0 büyüklüğünde Beyoğlu-Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Saat 08:26 sularında 5.0 derinliğinde   1.9 büyüklüğünde Gökçeli -Pütürge (Malatya)

Saat 07:50 sularında 5.6 derinliğinde   1.6 büyüklüğünde Kullar-Nurhak (Kahramanmaraş)

Saat 07:43 sularında 25.4 derinliğinde   1.9 büyüklüğünde Van Golü

Saat 07:14 sularında 8.0 derinliğinde   1.8 büyüklüğünde Cavlu-Salihli (Manisa)

Saat 06:57 sularında 8.5 derinliğinde   1.8 büyüklüğünde Doğankonak-Göksun (Kahramanmaraş)

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 27 Mayıs 2024 son depremler

Saat 06:43 sularında 5.0 derinliğinde   1.9 büyüklüğünde Ericek-Göksun (Kahramanmaraş)

Saat 06:20 sularında 7.4 derinliğinde   2.4 büyüklüğünde Ermişler-(Van)

Saat 05:45 sularında 13.8 derinliğinde   1.3 büyüklüğünde Mudanya (Bursa)

Saat 05:26 sularında 15.0 derinliğinde   2.1 büyüklüğünde Yeşilköy-Gelendost (Isparta)

Saat 05:23 sularında 23.7 derinliğinde   1.6 büyüklüğünde Marmara Ereğlisi Açıkları- Tekirdağ (Marmara Denizi

Saat 05:01 sularında 10.9 derinliğinde   2.7 büyüklüğünde Girit Adası Açıkları (Akdeniz)

Saat 04:53 sularında 8.2 derinliğinde   1.4 büyüklüğünde Hancerli-Akçadağ (Malatya)

Saat 04:48 sularında 12.5 derinliğinde   2.0 büyüklüğünde Başkoy-Çayırlı (Erzincan)

Saat 04:40 sularında 9.8 derinliğinde   1.3 büyüklüğünde Hacımirza-Göksun (Kahramanmaraş)

Saat 04:26 sularında 5.0 derinliğinde   2.1 büyüklüğünde Girit Adası (Akdeniz)

Saat 04:26 sularında 5.4 derinliğinde   1.7 büyüklüğünde Çobantepe-Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 27 Mayıs 2024 son depremler

Saat 04:12 sularında 20.8 derinliğinde   1.2 büyüklüğünde Yeniyapan-Göksun (Kahramanmaraş)

Saat 04:09 sularında 10.8 derinliğinde   1.9 büyüklüğünde Dedeler-Silopi (Şırnak)

Saat 04:02 sularında 8.9 derinliğinde   2.2 büyüklüğünde Uçyol-(Düzce)

Saat 03:21 sularında 7.7 derinliğinde   1.6 büyüklüğünde Büyükkabaca-Senirkent (Isparta)

Saat 02:39 sularında 11.8 derinliğinde   1.7 büyüklüğünde Ermişler-(Van)

Saat 02:06 sularında 5.3 derinliğinde   1.5 büyüklüğünde Doğanlıkarahasan-Pazarcık (Kahramanmaraş)

Saat 01:59 sularında 5.5 derinliğinde   1.3 büyüklüğünde Yukarıulupınar-Darende (Malatya)

Saat 01:18 sularında 14.3 derinliğinde   1.5 büyüklüğünde Gökeyup-Salihli (Manisa)

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 27 Mayıs 2024 son depremler

Saat 01:09 sularında 5.0 derinliğinde   2.1 büyüklüğünde Meydan-Hizan (Bitlis)

Saat 01:05 sularında 8.5 derinliğinde   1.6 büyüklüğünde Gencali-Senirkent (Isparta)

Saat 00:52 sularında 5.0 derinliğinde   1.4 büyüklüğünde Akçalıusağı-Kozan (Adana)

Saat 00:51 sularında 5.0 derinliğinde   1.7 büyüklüğünde Akçalıusağı -Kozan (Adana)

Saat 00:38 sularında 20.3 derinliğinde   3.7 büyüklüğünde Marmara Denizi

 

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27 May 2024 - 13:31 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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