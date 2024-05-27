Malatya’da, 2,5 milyon liralık operasyon!

Malatya’da, düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Kentte kargo aracılığı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler 48 saatlik fiziki takipli çalışma sonrası bir kargo firmasında arama yaptı.
Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen 4 zanlından 2’si gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.