Başkan Taşkın’dan Taştepe Mahallesi’ne ziyaret “Hızlı ve pratik çözümler üreteceğiz”

Her fırsatta ilçe sakinlerini mahallelerinde ziyaret ederek istişarelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin düşünce ve taleplerini dinleyen Başkan Taşkın, “Üzerimize düşen konularda hızlı ve pratik çözümler üreteceğiz” dedi.

Başkan Taşkın: “İlçemizin geleceği için sürekli istişare halindeyiz”

İlçenin geleceği adına yapılan çalışmaların yakından takipçisi olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Çarşıda iş yerlerinin yapılması, ofislerin yapılması için; Gelinciktepe’de, Çamurlu’da, İkizce’de de deprem konutlarının bir an önce yapılması için çok büyük çalışmalar var. Bir taraftan kura çekimi yapılırken bir taraftan da yeni ihalelerle eksiklikler tamamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri ayda üç, dört defa şehrimize geliyorlar. Bizlerle görüşme yapıp istişarede bulunuyorlar. Yapılan çalışmaları hızlandırarak ilçemizin geneline yaymak istiyoruz. Taştepe bölgesinde de rezerv alan çalışması var. Muhtarımızın belirttiği bir, iki sorun var. İnşallah, bizler üzerimize düşen konularda hızlı ve pratik bir şekilde çözüm üreteceğiz. Bakanlık nezdinde çözülmesi gereken konular için ise bakanlıkla sürekli istişare halinde olup sorunlarınızı hızla iletip çözümler üreteceğiz. Bizler burada sizlerin görüşlerini dinlemek ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermek için bulunuyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve öneriyi dikkate alarak hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz. Mahallemizin her bir ferdi bizim için kıymetli; sizlerin memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Burada gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısının, mahallemizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN