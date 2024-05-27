27 May 2024 - 11:48 - Eğitim

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.