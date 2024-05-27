- Eğitim

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı?

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Anadolu Üniversitesi açıköğretim 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı mask
Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı
Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı
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Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve binlerce öğrencinin ter döktüğü AÖF Bahar final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırma konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

25-26 Mayıs tarihlerinde 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından, sınavda çıkan soru ve cevap anahtarlarının 27 Mayıs ila 31 Mayıs tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının soru ve cevap anahtarı Anadolu.edu.tr e-Kampüs ekranında öğrencilerin erişimine açılıyor.

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF 2023-2024 öğretim yılı yaz okulu çevrimiçi başvuru ve kayıt tarihi 1 Temmuz ila 5 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25-26 Mayıs tarihlerinde 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklanmazken, sınav günü sonrası tahmini 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı?

SINAV SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞILABİLİR?

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen AÖF final sınav sonuçlarına Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilebilir.

SINAV SONUÇ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

AÖF AKADEMİK TAKVİME ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

AÖF 2024-2025 AKADEMİK TAKVİME ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

 

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27 May 2024 - 11:48 - Eğitim

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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