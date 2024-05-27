Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve binlerce öğrencinin ter döktüğü AÖF Bahar final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırma konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
25-26 Mayıs tarihlerinde 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından, sınavda çıkan soru ve cevap anahtarlarının 27 Mayıs ila 31 Mayıs tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının soru ve cevap anahtarı Anadolu.edu.tr e-Kampüs ekranında öğrencilerin erişimine açılıyor.
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF 2023-2024 öğretim yılı yaz okulu çevrimiçi başvuru ve kayıt tarihi 1 Temmuz ila 5 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25-26 Mayıs tarihlerinde 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklanmazken, sınav günü sonrası tahmini 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
SINAV SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞILABİLİR?
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen AÖF final sınav sonuçlarına Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilebilir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.