Sabunu gibi yağı da çok faydalı 45 yaşının altındaki kişilerde etkili

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen bıttım bitkisinin tohumlarından elde edilen bıttım yağı saymakla bitmeyen faydaları nedeni ile son zamanlarda oldukça fazla rağbet görüyor. Bıttım yağının faydaları hakkında bilgi veren sabuncu esnafı Ramazan Yıldırım, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle saç ve cilt sağlığı için tercih edilen doğal ürünlerin başından gelen bıttım sabunu, genellikle kimyasal katkı maddeleri içermeyen ve hassas ciltler için uygun olan bir üründür. Ancak her cilt tipi farklı olduğu için kullanmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir. Bıttım sabununun ham maddesi bıttım yağıdır. Sabuna katılan bıttım yağını tek başına da kullanmak mümkün.

Bıttım yağının, saç ve cilt bakımında kullanılan doğal bir yağ olduğunu söyleyen esnaf Yıldırım, “Bıttım yağı; saç derisini besler, kepeklenmeyi önler, saçların güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildi temizler, nemlendirir ve ciltte oluşabilecek irritasyonları azaltır” şeklinde konuştu.

“SAÇINIZI YAĞLADIĞINIZ BELLİ OLMUYOR”

Saç çıkartıcı özelliği bulunan bıttım yağının kullanım şekli hakkında da bilgi veren esnaf Yıldırım, “Bıttım yağı dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlar. Gençlerde çok etkilidir, dökülen yerde saç çıkartıyor. Vatandaşlar saçlarının döküldüğü alana bıttım yağını damlatıyor, parmağı ile masaj yapıyor, aradan 15-20 dakika geçtikten sonra deri bıttım yağını emiyor ve saçınızı yağladığınız belli olmuyor” ifadelerine yerine verdi.

“EN BÜYÜK ÖZELİĞİ SAÇ ÇIKARMASI”

Bıttım yağının 45 yaşının üzerindeki kişilerde etkili olmadığını kaydeden esnaf Yıldırım, “Bu yağ özellikle 45 yaşın altındaki kişilerde çok etkili. 45 yaşının üstendekilerde etkili değil. En büyük özeliği saç çıkarması. Yağı kullandıktan bir süre sonra saçınızı bıttım sabunu ile yıkayacaksınız. Birçok müşterimde 2-3 aylık düzenli kullanımda yeniden saç çıktığını gördüm” açıklamasında bulundu.