Malatya’da tarımı bekleyen büyük tehlike “Büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir”

Tarım için Malatya’daki bazı tehlikelerden bahseden ve su kaynaklarının verimli kullanılmadığını belirten Çiçek, “Son yıllarda kayısı bahçelerinin artması, yer altı sularının olması gerekenden fazla kullanılması, ileriye yönelik daha büyük sıkıntılar ortaya çıkaracak gibi gözüküyor” dedi.

Haziran ayına adım adım yaklaşılmasına rağmen hava şartlarının Malatya’da yağışlı geçmesi akıllara birçok sorunun gelmesine neden oldu. “Bu kadar yağış alınmasına rağmen Malatya’da sulama sıkıntısı yaşanır mı, Malatya’da kuraklık riski var mı ve yağışların tarım ürünlerine olan zararları nelerdir?” soruları sorularken, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ürünlerindeki verimliliği azaltan ve su kaynaklarını tehdit eden kuraklığa karşı mücadelede suyu bilinçli kullanmanın oldukça önem arz ettiğini dile getiren ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bu yıl Malatya’da tarımsal bir kuraklığın yaşanmadığına dikkat çekerek, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini dile getirdi.

“BİRÇOK PARAMETREYİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

Yağışlara rağmen gelecek yıllarda su kısıtı ile karşı karşıya kalınabileceğini dile getiren Çiçek,

“Sulama suyu sıkıntımız kaynaklardan ziyade sulama tesisleriyle ve suya ihtiyaç duyan bitki alanlarının her geçen gün artması ile ilgili. Örneğin kayısı bahçesi alanlarının yoğun bir şekilde artması ve suya çok ihtiyaç duyan yem bitkilerinin yaygınlaşması ve bunun bütün bunlara rağmen su iletim kanalları dediğimiz özellikle kanallarda, sulama tesislerinin modernize edilmemesinden dolayı ciddi anlamda su kayıp kaçakları söz konusu ve halen açık kanallarda sulama yapıyoruz. Bu da su kaynaklarımızı verimli kullanmadığımızı ortaya koyuyor. Ürün planları yaparken iklim faktörleriyle beraber su kaynakları, insan gücü gibi birçok parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Burada özellikle son yıllarda kayısı bahçelerinin artması, yer altı sularının olması gerekenden fazla kullanılması, ileriye yönelik daha büyük sıkıntıları ortaya çıkaracak gibi gösteriyor. Genel olarak bölgemiz diğer yerlere göre sulanan araziler ve su kaynakları açısından zengin gibi gözükse de yağış rejimlerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda bize su kısıtı ile yaşayacağımız riskiyle karşı karşıya koyacak gibi”

ifadelerine yer verdi.

“KURAKLIK YAŞAMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bu yıl yağışların mayıs ayının sonuna kadar kayması nedeni ile tarımsal bir kuraklığın yaşanmadığını belirten Çiçek,

“Bu coğrafyada her 5 yılda bir şiddetli kuraklık yaşadık. Önümüzdeki süreçlerde de benzer durumları yaşayacak gibi gözüküyoruz. Kuraklığın meydana geliş şekilleri ile hidrolojik, meteorolojik ve tarımsal kuraklık gibi çeşitleri var. Biz bu yıl ciddi anlamda bir tarımsal kuraklık yaşamadık. Yağışların normal seyretmesinden ya da bu mevsime kadar devam etmesinden dolayı tarımsal bir kuraklık yaşamadık. Ancak hidrolojik kuraklıktan bahsetmeye kalkarsak özellikle kar yağışlarının neredeyse hiç olmaması, yağmur yağışlarının belli bölgelerde yoğunlaşması, su kaynaklarının çok sık kullanılması, uzun vadede hidrolojik yani suya bağlı su kaynaklarının teminine bağlı bir kuraklık yaşama riskiyle karşı karşıyayız”

diye konuştu.

“SU TASARRUFU AÇISINDAN DA BİZE DOLAYLI FAYDASI VAR”

Yağışlar ve nemli ortamların fungal hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığını söyleyen Fevzi Çiçek,

“Geçmiş yıllara göre baktığımızda son 2 yıldır özellikle ilkbahar yağışları, mevsim kaymasına bağlı olarak yaza doğru sirayet etmeye başladı. Yani biz geçmiş yıllarda, uzun yıllar ortalamasında mayıs ayının bu dönemlerinde bu kadar yağış almıyorduk. Bu yağışlar normalde nisan ayında yağması gereken yağışlar. Ama iklim değişikliğinin bölgemize olan etkilerinden dolayı geçen yıl ve bu yıl yağışlar, bu mevsimlere kadar sarktı. Bu dönemde özellikle yağışlar ve nemli ortamlar fungal hastalıkların yayılmasına neden olur. Bu da kayısı bahçelerinde özellikle çil dediğimiz ya da buna benzer meyve monilyası dediğimiz hastalıkların daha da yaygınlaşmasına sebebiyet verir. Geçen yıl deprem nedeniyle doğru zamanda zirai mücadele yapılmadığı için popülasyonun artmasına sebep oldu. Bu dönemde yağışlarla beraber bu hastalıkların yoğunluğu arttı. Kayısıda böyle bir sorunumuz var. Hububatta ise buğday ve arpa alanlarında bu yağışlara bağlı olarak yoğun yağışların sarı pas hastalığı dediğimiz hastalıklara sebebiyet verme ihtimali var. Ancak genel olarak baktığımızda bu yağışların zararlarının yanı sıra şöyle de bir faydası var özellikle sulanan arazilerde, sulama geciktiği için ve her geçen günde su kaynaklarının azaldığını da göz önüne alırsak su tasarrufu açısından da bize dolaylı faydası var”

şeklinde konuştu.

“KAYISIDA HENÜZ RİSK BİTMEDİ”

Kayısı da riskin hale bitmediğini vurgulayan Çiçek,

“Kayısıda henüz risk bitmedi. Önümüzdeki süreçlerde dolu yağışları bazı bölgelerde meyve dökümleri yaşanacak gibi gözüküyor. Şu an bu tarih itibariyle geçen yıla göre Malatya’da rekolte bir nebze daha iyi gözüküyor ama çok ciddi anlamda sıkıntı çeken bölgeler var. Özellikle baraj sahili bölgeleri, bin rakımın altındaki bölgelerde bazı çeşitlerde ciddi anlamda bir meyve kaybı söz konusu. Çil ve monilya gibi hastalıklara karşı siz mücadeleyi doğru zamanda yapmadığınız sürece bu riskle her zaman karşı karşıyayız. Kaldı ki yaprak delen dediğimiz çil ve monilya etmeni bölgemizde çok yaygın. Yağışlarda artış olması, ilkbahar yağışları ve günümüzdeki yaşadığımız sürekli gelen yağışlar, nemli ortamlar, doğru zamanda doğru mücadele yapmama bu hastalıkları sürekli artıracaktır”

açıklamasında bulundu.