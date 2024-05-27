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Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

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Zaman zaman gündeme gelen sokak hayvanları konusu Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz’ın da gündemindeydi. Şu anda sokaklarda çeteleşmiş, insanlara saldıran bir popülasyonla karşı karşıya kalındığını dile getiren Ayaz, bunun çözümünün uyutulma olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike! mask
Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!
Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!
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Türkiye’nin genelinde olduğu gibi yer yer Malatya’nın gündeminde de yer bulan sokak köpeği saldırıları bazı vatandaşların tepkisiyle karşılanırken, saldırılara karşı başta yerel yönetimler olmak üzere ilgililerin tedbir alınması gerektiği dile getiriliyor. Onları itlaf etmek yerine toplatılıp, bakımlarının rahatlıkla yapılabilecekleri, aç kalmayacakları yerlere götürülmesi istenirken, bu konuda BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

Geçmişte defalarca kısırlaştırmayla ilgili konuştuklarını ancak seslerini duyanın olmadığını belirten Ayaz, “Bugün başlasak kısırlaştırmaya düzenli olarak 5-10 sene kısırlaştırma yapsak popülasyonun önüne geçemeyiz” dedi. Türkiye’de sürekli artan hayvan popülasyonu olduğuna dikkat çeken Ayaz, bunun farkında olduklarını söyledi.

Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

Malatya’da kör bir düğüm haline gelen ve her geçen gün büyük tehlikeye sebebiyet veren sokak hayvanları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, şimdilerde seferberlik başlatılsa dahi toplu kısırlaştırmanın hiçbir etkisinin olmayacağını dile getirdi.

Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

Ayaz, sahipli veya sahipsiz bütün hayvanların çiplenmesi gerektiğini, sokak hayvanlarının kısırlaştırmasının ara vermeden devam etmesi gerektiğini, kayıt dışı hayvan ticaretinin engellenmesi ve ticari amaçla sahiplendirmelerin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

Hayvan bakamayan ya da sahiplendiği hayvanı sokağa terk edenlerin de cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ayaz şu ifadelere yer verdi:

“Sorumluluğunu yerine getirmeyen insanlara cezai işlem yapılmalı. Büyükşehir belediyelerinde hayvan polisleri sokaklarda olmalı. Ellerinde çip okuyucular ve kayıtlı kontrol edilmeli. Cerrahi işlem uygulanmalı gibi tedbirler alınabilir.”
Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

“BİZİM DİĞER YÖNÜMÜZ DE İNSAN SAĞLIĞI”

Saldırganlığına çözüm bulunamayan hayvanlarla ilgili de konuşan Ayaz, veteriner hekimliği mesleğinin hem hayvan sağlığını hem de insan sağlığını hem de çevre sağlığını birebir örgütlediğini belirtti. Ayaz, sadece hayvan sağlığı olarak veya hayvanların yaşam alanlarını değerlendirmemek gerektiğini ve insan sağlığına zarar veren, insana zarar veren bir canlı için gerekenin yapılmasının gerektiğini vurguladı.

Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

“POPÜLASYONUN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ”

Yıllarca kısırlaştırılmayan her hayvanın bir sonraki senelerde popülasyonunun 10’a katlanacağını söylediklerini fakat bunun için yetkililerin bir şey yapmadıklarını söyleyen Ayaz, düzenli olarak 5-10 yıl boyunca kısırlaştırma yapılsa dahi popülasyonun önüne geçemeyeceklerini kaydetti.

Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

Daha önce BUSABAH Medya’ya konuşa Ayaz şu ifadelere yer vermişti:

“Biz bunu yıllarca söylüyorduk. Her kısırlaştırılmayan hayvan bir sonraki sene popülasyonu 10’a katlayacak şekilde karşımıza çıkacak. Bugün başlasak kısırlaştırmaya düzenli olarak 5-10 sene kısırlaştırma yapsak popülasyonun önüne geçemeyiz. Çünkü en basiti bizim bölgelerde küçükbaş hayvancılığı yapan yerler var. Onların çoban köpekleri var. Çoban köpekleri de genelde sürüyü terk etmediği için dişi hayvanlardan seçilir. Onların öncelikle kısırlaştırılması gerekiyor. Çünkü onlar senede bir sefer yavruluyor. O yavrular bir şekilde köylerden alınıp merkeze bırakılıyor. Ondan sonra yok sokaklar hayvan doğurmuyor. Sokak hayvanı tabiri diye bir şey yok aslında. Bakılmayan sokağa terk edilmiş hayvan var. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Sokak hayvanlarını toplama projesi hayata geçirilirse çoğu meslektaşımın bu işin içinde olmayacağını, gerekirse istifa edeceğini söyleyebilirim.”
Yıllardır gündemdeydi dikkate alan olmadı! Malatya’da göz ardı edilen tehlike!

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27 May 2024 - 10:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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