Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. ( FEDAŞ) tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ yarın Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 28 Mayıs Salı günü Bingöl’de:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Küçüktekören Köyü Merkez Mevkii, Küçüktekören Köyü Aşağı Zeynep Mezra, Küçüktekören Köyü Yukarı Zeynep Mezra, Aşağıakpınar Köyü Merkez Mevkii, Aşağıakpınar Köyü Celal Mezra, Aşağıakpınar Köyü Ali Mezrası Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Erdemli Köyü, Gümüşlü Köyü Evciler Mezra, Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Yenidal Köyü Karan Mezra, Kültür Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Yeni Mahallesi, Eşmetaş Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.