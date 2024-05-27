27 May 2024 - 10:16 - Gündem

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ yarın Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.