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Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ yarın Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi mask
Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi
Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. ( FEDAŞ) tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ yarın Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 28 Mayıs Salı günü Bingöl’de:

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Küçüktekören Köyü Merkez Mevkii, Küçüktekören Köyü Aşağı Zeynep Mezra, Küçüktekören Köyü Yukarı Zeynep Mezra, Aşağıakpınar Köyü Merkez Mevkii, Aşağıakpınar Köyü Celal Mezra, Aşağıakpınar Köyü Ali Mezrası Mevkii bölgelerine,

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Erdemli Köyü, Gümüşlü Köyü Evciler Mezra, Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii bölgelerine,

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Yenidal Köyü Karan Mezra, Kültür Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Yeni Mahallesi, Eşmetaş Köyü bölgelerine,

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bingöl’de Merkez Solhan ve Karlıova etkilenecek! 28 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

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27 May 2024 - 10:16 Bingöl- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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