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Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

27 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.05.2024 Pazartesi Saati: 16:00

Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Büyükdöllük-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.05.2024 Pazartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.05.2024 Pazartesi Saati: 17:30

Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Babademirtaş

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.05.2024 Pazartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.05.2024 Pazartesi Saati: 14:30

Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

27 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Köşençiftliği-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 17:30

 

 

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27 May 2024 - 10:09 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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