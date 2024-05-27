Edirne’de Enez ve Merkez etkilenecek! 27-28 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

27 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.05.2024 Pazartesi Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Büyükdöllük-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.05.2024 Pazartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.05.2024 Pazartesi Saati: 17:30

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Babademirtaş

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.05.2024 Pazartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.05.2024 Pazartesi Saati: 14:30

27 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Köşençiftliği-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 17:30