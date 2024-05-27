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Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli'nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

27 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Merkez-Dindoğru

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Sinanlı-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Sinanlı-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Paşa

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Şamdani

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 14:00

 

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27 May 2024 - 10:02 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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