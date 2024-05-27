Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 28 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

27 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Merkez-Dindoğru

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Sinanlı-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Sinanlı-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Paşa

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Şamdani

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 14:00