Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi, Akçakoyunlu, Farabi, Fatih, Avşar caddelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Cumhuriyet, Azerbaycan ve 5 nolu sokaklara,

Yarın 17.00 ila 19.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesislerine,

Yarın 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar, Ağcalı, Vadi mahallelerinin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:

“Bugün 08.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Birikeçtiler Sitesi, Belediye Mesire alanı ile Zey ve Yeşiltepe köylerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 2214, 2217, 2221,.2224, 2222, 2225, 2226, 2227 Nolu sokaklar ile Şeker Caddesi ve Vatan Caddesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 2220, 2226, 2235, 2236, 2246, 2249, 2243, 2232, 2263, 2260, 2258, 606 Nolu sokaklar ile Hısnı Mansur Caddesi, Kireçhane Caddesi ve 23 Nisan İ.Ö.O bölgelerine,

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 3301 Nolu sokak ile Malatya Caddesi, Örenli ve Gebeli köylerine,

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 Nolu sokaklara,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler Parkı batısına,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler parkı doğusuna” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.