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Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi mask
Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi
Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

“Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi, Akçakoyunlu, Farabi, Fatih, Avşar caddelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Cumhuriyet, Azerbaycan ve 5 nolu sokaklara,

Yarın 17.00 ila 19.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesislerine,

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

Yarın 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar, Ağcalı, Vadi mahallelerinin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

“Bugün 08.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Birikeçtiler Sitesi, Belediye Mesire alanı ile Zey ve Yeşiltepe köylerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 2214, 2217, 2221,.2224, 2222, 2225, 2226, 2227 Nolu sokaklar ile Şeker Caddesi ve Vatan Caddesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 2220, 2226, 2235, 2236, 2246, 2249, 2243, 2232, 2263, 2260, 2258, 606 Nolu sokaklar ile Hısnı Mansur Caddesi, Kireçhane Caddesi ve 23 Nisan İ.Ö.O bölgelerine,

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 3301 Nolu sokak ile Malatya Caddesi, Örenli ve Gebeli köylerine,

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 Nolu sokaklara,

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler Parkı batısına,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler parkı doğusuna” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 2 bölgeye uyarı geldi

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27 May 2024 - 09:55 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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