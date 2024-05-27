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27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

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Altın tarih boyunca insanlar tarafından değer gördü. Hem takı amacıyla aksesuar olarak hem de yatırım aracı olarak binlerce yıldır değer gören altın günümüzde de hem aksesuar hem yatırım aracı olarak kullanılıyor. Peki Malatya’da altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları mask
27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
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Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 27 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:

27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI

“Beşibirlik: Alış 78.100 TL, satış 83.080 TL,

Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 39.050 TL, satış 41.020 TL

Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 39.050 TL, satış 41.540 TL,

Liralık Eski: Alış 15.620 TL, satış 16.408 TL,

Liralık Yeni: Alış 15.620 TL, satış 16.616,

Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.620 TL, satış 16.616 TL,

Ata Lira Eski: Alış 16.065 TL, satış 16.857 TL,

Ata Lira Yeni: Alış 16.065 TL, satış 17.063 TL,

Yarım Eski: Alış 7.810 TL, satış 8.204 TL,

Yarım Yeni: Alış 7.810 TL, satış 8.308 TL,

27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Çeyrek Eski: Alış 3.905 TL, satış 4.102 TL,

Çeyrek Yeni: Alış 3.905 TL, satış 4.154 TL,

22 Ayar Bilezik: Alış 2.231 TL, satış 2.372 TL,

22 Kordon: Alış 2.231 TL, satış 2.544 TL,

27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

22 Sıfır Zincir: Alış 2.231 TL, satış 2.594 TL,

18 Ayar: Alış 1.712 TL, satış 2.040 TL,

14 Ayar : Alış 1.382 TL, satış 1.721 TL,

24 Ayar: 2.458 TL,

Gümüş Yerli: 4,50-4,50,

27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Otantik Gümüş: 7,50-10,00,

Gümüş İthal: 6,50-9,50,

Gümüş Has: 6,05-6,30.”

Altın fiyatları saat 09.17’deki değerlere göre verilmiştir.

27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

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27 May 2024 - 09:20 Malatya- Ekonomi

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