27 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 27 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 78.100 TL, satış 83.080 TL,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 39.050 TL, satış 41.020 TL
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 39.050 TL, satış 41.540 TL,
Liralık Eski: Alış 15.620 TL, satış 16.408 TL,
Liralık Yeni: Alış 15.620 TL, satış 16.616,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.620 TL, satış 16.616 TL,
Ata Lira Eski: Alış 16.065 TL, satış 16.857 TL,
Ata Lira Yeni: Alış 16.065 TL, satış 17.063 TL,
Yarım Eski: Alış 7.810 TL, satış 8.204 TL,
Yarım Yeni: Alış 7.810 TL, satış 8.308 TL,
Çeyrek Eski: Alış 3.905 TL, satış 4.102 TL,
Çeyrek Yeni: Alış 3.905 TL, satış 4.154 TL,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.231 TL, satış 2.372 TL,
22 Kordon: Alış 2.231 TL, satış 2.544 TL,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.231 TL, satış 2.594 TL,
18 Ayar: Alış 1.712 TL, satış 2.040 TL,
14 Ayar : Alış 1.382 TL, satış 1.721 TL,
24 Ayar: 2.458 TL,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 09.17’deki değerlere göre verilmiştir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.