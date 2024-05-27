27 May 2024 - 08:51- Gündem

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi Resmî Gazete kararları

27 Mayıs 2024 Pazartesi tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 27 Mayıs 2024 Pazartesi Tarihli Resmî Gazete kararları…