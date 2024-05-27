27 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Bayram namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 27 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

27 MAYIS 2024 PAZARTESİ

İmsak Saati: 03.15,

Güneş Vakti: 05.00,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.23,

Akşam Ezanı: 19.48,

Yatsı Ezanı: 21.25

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Bayram namazı, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda cemaatle birlikte kılınan bu namaz, Müslümanlar için bir birlik ve beraberlik sembolüdür. Aynı zamanda bayram namazı, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, iki rekat olup cemaatle birlikte kılınan bir namazdır. Namaz kılınışı şu şekilde gerçekleşti:

1. Rekat:

İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri aldı ve eller göbek hizasında bağlandı.

Sessizce Sübhaneke okundu.

Daha sonra ilave (zâit) tekbirlere geçildi.

İmam Allahu Ekber dediğinde, eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salındı. Bu işlem üç kez tekrarlandı ve üçüncü tekbirde eller bağlandı.

İmam gizlice Euzü besmele çekip açıktan Fatiha ve zammı sure okudu. Cemaat ise sessizce dinledi.

Rükuya varılarak "Sübhâne Rabbiye’l-azîm" denildi, ardından iki kez secde yapıldı.

2. Rekat:

İmam gizlice Besmele çekip açıktan Fatiha ve zammı sure okudu.

Rükûya gitmeden önce yine üç kez tekbir alındı ve eller yanlara salındı. Dördüncü tekbirde ise eller kaldırılmadan rükûya varıldı.

Rüku ve secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okundu. Sonrasında "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek namaz tamamlandı.

Namazın ardından müezzinle birlikte üç defa "Allahu Ekber Allahu Ekber la ilahe illallahü vallahu ekber Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd" diyerek tekbirler getirildi. Daha sonra imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıktı. Hutbe bittikten sonra yapılan dua ile bayram namazı sona erdi.