Malatya'da 5 mahalle etkilenecek

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Dolamantepe, Yavuz Selim, Bahçelievler, Karagöz, Toptaş, Yarımcahan, Battalgazi, Yıldıztepe, Kadıçayırı, Alacakapı, Göztepe, Kemerköprü, Hasırcılar, Çolakoğlu, Çöşnük mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çömlekoba Mahallesi'ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'ne,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Zaviye mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye, Kadiruşağı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu, Karşıyaka, Yeni mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Bugün 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne"

elektrik enerjisi verilmeyeceği bildirildi.