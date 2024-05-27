Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Pazartesi, 27 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve bazı yerlerde yağmur görülebilir.

Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Hava parçalı bulutlu geçecek.

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün olacak.

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek.

Cuma, 31 Mayıs: En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Cuma günü sıcak bir gün geçmesi bekleniyor.

Cumartesi, 1 Haziran: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Yeni ay sıcak bir hava ile başlayacak. Yağmur etkisi gidecek.

Pazar, 2 Haziran: En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Havanın sıcak geçmesi bekleniyor.