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Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın 24. şampiyonluğu Malatya’da coşku ile kutlandı.

Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu mask
Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu
Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın 24. şampiyonluğu Malatya’da coşku ile kutlandı.

Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu

Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray topladığı 102 puanla ligde puan rekoru kırarak sezonu tamamladı.

Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti. 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu

MALATYA’DA COŞKULU KUTLAMA

Malatya'da bulunan Galatasaray taraftarları 3-1'lik Konyaspor galibiyeti ile gelen şampiyonluğu coşku ile kutladı. Kapalı Çarşı üzerinde toplanan taraftarlar geniş güvenlik önemleri altında meşaleler yaktı. Sarı kırmızılı bayraklar ile tezahüratlar yapan taraftarlar hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.

Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu

Öte yandan yollarda da vatandaşlar konvoylarla şampiyonluk sevinci yaşadı. Depremzede Malatya’da Galatasaray’ın şampiyonluğu coşku ile kutlandı.

Malatya’da şampiyonluk sevinci Cadde ve sokaklar sarı kırmızı oldu

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26 May 2024 - 22:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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