26 May 2024 - 22:24- Spor G:

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla sarı-kırmızılılar şampiyon olurken, yeşil-beyazlılar ligde kaldı.

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) mask
Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla sarı-kırmızılılar şampiyon olurken, yeşil-beyazlılar ligde kaldı.

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar 

8. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
15. dakikada Kaan'ın sağ kanattan ortasında Kerem'in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
29. dakikada sol kanattan Köhn'un ortasında kale önünde topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

45+5. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığın köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşu dışarıya çıktı.

47. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafayı vuran Çikalleshi'nin topu dışarıya çıktı.
Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

51. dakikada Torreira'nın sağ kanattan ortasında Icardi kale önünde topuk vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

53. dakikada ceza sahası sağ tarafından pasında ceza alanı içerisinde bulunan Mertens topu bekletmeden Berkan'a aktardı. Berkan'ın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

77. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Muhammet Demir topu Prip'e aktardı. Prip'in ceza alanı yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Hakemler: Kaan Numanoğlu, Murat Tuğrberk Curbay, Candaş Elbil
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Ahmet Oğuz dk. 87), Adil Demirbağ, Hadebe (Damjanovic dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün (Moreno dk. 60), Ethemi (Muhammet Demir dk. 60), Çikalleshi (Prip dk. 73)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng, Moreno

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Auier dk. 73), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Oliveira dk. 87), Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Zaha dk. 80), Mertens (Tete dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Eyüp Aydın dk. 87), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Nelsson, Ndombele, Vinicius

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 29) (dk. 51), Berkan Kutlu (dk. 53) (Galatasaray), Prip (dk. 73) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Sanchez, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Ndao, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 May 2024 - 22:24 - Spor

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